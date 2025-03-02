Более 30 граждан Узбекистана попали в ДТП в Актюбинской области

Фото: МЧС РК

В ночь на воскресенье в 40 км от поселка Иргиз одноименного района Актюбинской области на закрытом участке трассы «Самара-Шымкент» произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом сообщением «Уфа – Самарканд».

Сотрудники МЧС эвакуировали 33 гражданина Узбекистана на вахтовке до предоставленного на замену автобуса, находящегося на безопасном открытом участке дороги.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает, что погодные условия могут значительно осложнить ситуацию на дорогах.