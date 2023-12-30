Более 30 граждан Узбекистана спасены после ДТП в Актюбинской области

Пассажиры следовали по маршруту "Екатеринбург-Шымкент", сообщает МЧС РК.

На месте происшествия спасатели, МИО, сотрудники отдела полиции эвакуировали в районную мечеть 32 граждан Узбекистана.

"Следите за изменениями погоды, не выезжайте на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах", - предупреждает ведомство.