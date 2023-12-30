Более 30 граждан Узбекистана спасены после ДТП в Актюбинской области

Происшествия
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29 декабря на автодороге "Карабутак-Костанай" Айтекебийского района опрокинулся пассажирский автобус. Пострадавших нет, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Пассажиры следовали по маршруту "Екатеринбург-Шымкент", сообщает МЧС РК.

На месте происшествия спасатели, МИО, сотрудники отдела полиции эвакуировали в районную мечеть 32 граждан Узбекистана.

"Следите за изменениями погоды, не выезжайте на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах", - предупреждает ведомство.

#ДТП #авария #спасение #граждане Узбекистана

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