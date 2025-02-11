Более 30 лиц привлекли к ответственности за нарушения в водной сфере

Аудит 18 предприятий провел департамент внутреннего аудита Министерства водных ресурсов и ирригации в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что в прошлом году по поручению министра Нуржана Нуржигитова началась проверка филиалов «Казводхоза». Работа направлена на борьбу с «теневым» рынком воды.

«По итогам проверок более 30 физических и юридических лиц привлечены к административной ответственности, несколько должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки филиала «Казводхоза» по Жамбылской области было выявлено около 10 фактов незаконного использования воды и нарушений при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. По итогам аудита директор филиала и руководитель производственного участка «Аса» были освобождены от должности. А заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.



Кроме того, в филиале «Алатау» республиканского государственного предприятия «Казводхоз» выявлены факты мошенничества со стороны ранее освобожденных от работы сотрудников.