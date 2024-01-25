Более 300 казахстанцев остались за границей из-за приостановки работы туроператора

В данное время туристы ждут возращения на родину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации администратора системы гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма КФ «Туристік Қамқор», туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Компания является участником системы гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма.

На сегодня за границей находится более 300 казахстанских туристов данного туроператора.

Для разрешения данного вопроса Минтуризма, а также заинтересованными сторонами проведено оперативное совещание. Так, при содействии министерства все туристы туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования. Обязательное условие для гарантированного возврата – наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте.

- С 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать ТУРКОД - уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Казахстана и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/не исполнении своих обязательств туроператором. Требовать его необходимо каждому организованному туристу, — пояснили в ведомстве.

Главная цель фонда – обеспечение оперативного возврата граждан Казахстана, являющихся туристами, из страны временного пребывания на территорию страны при отсутствии возможности исполнения обязательств туроператором, туроператором-фрахтователем, добавили в ведомстве.