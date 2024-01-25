Более 300 казахстанцев остались за границей из-за приостановки работы туроператора

Общество, Другое
86
Аменова Дана
Корреспондент

В данное время туристы ждут возращения на родину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации администратора системы гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма КФ «Туристік Қамқор», туроператор TEZ.KZ объявил о приостановке своей деятельности. Компания является участником системы гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма.

На сегодня за границей находится более 300 казахстанских туристов данного туроператора.

Для разрешения данного вопроса Минтуризма, а также заинтересованными сторонами проведено оперативное совещание. Так, при содействии министерства все туристы туроператора TEZ.KZ будут возвращены в Казахстан за счет средств, накопленных туроператором в системе гарантирования. Обязательное условие для гарантированного возврата – наличие туркода. Туристы будут обеспечены обратным билетом в Казахстан согласно их датам прилета, указанным в турпродукте.

- С 2016 года каждый реализованный туроператором тур в обязательном порядке должен содержать ТУРКОД - уникальное буквенно-числовое значение. Действие туркода начинается с момента пересечения границы Казахстана и гарантирует оперативный возврат при невозможности исполнения/не исполнении своих обязательств туроператором. Требовать его необходимо каждому организованному туристу,  — пояснили в ведомстве.

Главная цель фонда – обеспечение оперативного возврата граждан Казахстана, являющихся туристами, из страны временного пребывания на территорию страны при отсутствии возможности исполнения обязательств туроператором, туроператором-фрахтователем, добавили в ведомстве.

 

#туристы #возврат #туроператор #Минтуризма #TEZ.KZ

Популярное

Все
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Сейсмограф из запчастей
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Квартира для сироток
Изменится «геополитический баланс»
Настоящий учитель – всегда лидер
Богатые богатеют
Индустрия воровства
Люди важнее техники
Здесь будет город-сад… но чуть позднее
На орехи за огрехи
Попали в черный список
Единством сильны
На участке голанского преткновения
Есть пастбища, традиции и желание, но успеха нет
Виноваты родители
Срединный коридор открывается
Сирены и... спокойствие
На переработке не экономят
От перфокарты до ноутбука
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Как смена часового пояса отразится на жизни казахстанцев, р…
Более двух тысяч казахстанцев числятся пропавшими без вести
Девушки из Астаны и Павлодарской области "работали" закладч…
Водородные аспекты энергетики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]