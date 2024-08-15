Более 300 мероприятий пройдет в рамках акции по общественному эко-контролю в Казахстане

Общество , Экология
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Дана Аменова
корреспондент

В них примут участие более 1,5 тысычи граждан из разных регионов страны 

Фото: пресс-служба МКИ

С 15 августа по 15 сентября текущего года стартовала республиканская акция по общественному эко-контролю в сфере благоустройства, экологического состояния населенных пунктов, историко-культурных и туристских объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным ведомства, всего по республике в рамках акции запланировано проведение 300 мониторинговых мероприятий с участием более 1,5 тыс. человек.

В первый день акции был проведен общественный мониторинг на территории музея-заповедника «Бозок» в Астане, национального парка «Кольсайские озера» в Алматы и музея заповедника «Азрет Султан» в Туркестанской области.

Целью проекта является привлечение общественности к защите и бережному отношению к природе, выявление проблемных вопросов и их решение с активным вовлечением гражданского общества.

Акция пройдет в рамках 4 тематических недель:

Неделя эко-мониторинга туристических и историко-культурных объектов (15-22 августа);

Неделя эко-мониторинга в сфере благоустройства, в том числе ухода и полива зеленых насаждений (23-30 августа);

 Неделя эко-мониторинга стихийных свалок (31 августа - 7 сентября);

Неделя эко-мониторинга объектов недропользования (8-15 сентября).

В мероприятии примут участие члены общественного совета, представители более 600 экологических и общественных организаций, эко-блогеры, эко-волонтеры и СМИ.

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