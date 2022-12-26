Какие жилые массивы скоро газифицируют в Астане

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Елисеева Екатерина
корреспондент

Заместитель акима Астаны Нурлан Солтамбеков на брифинге в службе коммуникаций города сообщил, что к 2024 году доступом к газу в столице обеспечат порядка 300 тысяч человек, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акима Алматинской области

"Газификация столицы разделена на 3 очереди. Работы в рамках первого этапа были начаты в 2019 году и завершены в 2021-ом. На сегодняшний день построено 650 км сетей, что позволило подключить жителей жилых массивов "Коктал-1", "Коктал-2", "Агрогородок", "Железнодорожный", "Промышленный", "Юго-Восток", "Мичурино", "Интернациональный". Кроме того, подключены жители в микрорайонах Нұрбесік, Ақбидай, Казахауыл, в жилых домах на улицах Потанина и Московская", – перечислил спикер. 

Он отметил, что после завершения строительства сети передаются национальному оператору АО "КазТрансГаз Аймак".

"Также к газу подключены объекты ТЭЦ-1 и 2, 13 автономных котельных, обеспечивающих теплом социальные объекты, и 10 многоквартирных жилых домов", – дополнил замакима. 

По его данным, по району Сарыарка к газу подключено 5 579 абонентов (или 72%), по району Алматы – 5 112 (или 75%).

"В этом году продолжены работы по второй очереди, ведется строительство газового кольца общей протяженностью 103 км. Из них в настоящее время проложено 75 км, что позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение по высокому давлению. В рамках проекта ведется строительство магистральных подводящих сетей газа к жилым массивам "Ильинка", "Тельмана", Family Village, Garden Village, "Өндіріс" и "Чубары". Таким образом, к 2024 году доступом к газу будет обеспечено порядка 300 тысяч человек", – заверил Нурлан Солтамбеков. 

Спикер подчеркнул, что в целом газификация столицы снизит выбросы на 40 тысяч тонн в год, а также минимизирует ЧС с газовыми баллонами. 

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