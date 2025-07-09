Пламя распространилось вверх и охватило балкон на девятом этаже многоэтажного жилого дома

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в городском микрорайоне Нурсат-2 на балконе квартиры на восьмом этаже многоэтажного жилого дома загорелись домашние вещи, в результате чего возник пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Пламя распространилось вверх и охватило балкон на девятом этаже.

«В ходе тушения пожара силами МЧС с помощью авто лестницы и по лестничному маршу было спасено 25 человек и эвакуировано 16 человек. Оперативные действия сотрудников МЧС позволили быстро потушить пожар, не допустив распространения огня на другие квартиры», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там же добавили, что жертв и пострадавших нет.