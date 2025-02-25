Более 50 человек скончались от неизвестной болезни в Конго

Эта болезнь опасна для людей всех возрастов

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На северо-западе Демократической Республики Конго 52 человека скончались от неизвестного заболевания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Как сообщается, болезнь опасна для людей всех возрастов. Среди симптомов — лихорадка, озноб, головные боли, мышечные боли, суставная боль.

«Зарегистрировано 943 случая, в том числе 52 случая смерти, что соответствует уровню летальности 5,5%», — отметили в издании Actualite со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.

Уточняется, что первые случаи заболевания были зафиксированы 9 февраля.

При этом минздрав ДРК исключил гипотезу о возможной эпидемии лихорадки Эбола, подчеркнули в Actualite.