Более 60 перевозчиков в РК необоснованно оплатили налоги

Налоги, Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Уплатившим сбор за первичную госрегистрацию механических транспортных средств категории N3 (седельные тягачи) рекомендуют обратиться в налоговую для возврата денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года, согласно изменений в Налоговый кодекс РК, для отечественных международных перевозчиков отменены сборы за первичную государственную регистрацию механических транспортных средств категории N3 (седельные тягачи).

«Однако, анализ прокуратуры показал, что более 60 перевозчиков продолжали платить эти сборы, в результате чего в бюджет необоснованно поступило около 18 млн тенге за 119 транспортных средств.

На сегодняшний день, по инициативе прокуратуры, 7 предпринимателям возвращено 4,9 млн тенге. Для возврата средств налогоплательщики должны самостоятельно подать заявление в органы государственных доходов», - говорится в пресс-релизе.

В этой связи, транспортная прокуратура призывает отечественных перевозчиков для возврата излишне уплаченных сборов обращаться в налоговые органы по месту регистрации транспортных средств.  

 

 

#налоги #транспорт #прокуратура #перевозчики

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