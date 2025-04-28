С начала поливного сезона за апрель уже подано 45 млн кубометров воды
Начиная с конца апреля Кыргызская Республика направит в Казахстан еще 400 млн кубометров воды по реке Талас и 180 млн кубометров по реке Шу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации
Об этом на 35-ом заседании казахстанско-кыргызской комиссии по использованию межгосударственных водохозяйственных сооружений на реках Шу и Талас, договорились министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и заместитель председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев.
Эта вода будет использована для полива сельскохозяйственных полей Жамбылской области. Кроме того, стороны обсудили работу совместной Рабочей группы по охране окружающей среды и мониторингу качества воды.
«В прошлом году, благодаря совместной работе с нашими кыргызскими коллегами, удалось полностью обеспечить аграриев Жамбылской области поливной водой. Так, через реку Талас в Казахстан вместо прогнозируемых 380 млн кубометров воды поступило 418 млн кубометров. А по реке Шу было получено 165,3 млн кубометров воды, что на 29,7 млн кубометров больше, чем годом ранее», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.