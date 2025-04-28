С начала поливного сезона за апрель уже подано 45 млн кубометров воды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Начиная с конца апреля Кыргызская Республика направит в Казахстан еще 400 млн кубометров воды по реке Талас и 180 млн кубометров по реке Шу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Об этом на 35-ом заседании казахстанско-кыргызской комиссии по использованию межгосударственных водохозяйственных сооружений на реках Шу и Талас, договорились министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и заместитель председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев.



Эта вода будет использована для полива сельскохозяйственных полей Жамбылской области. Кроме того, стороны обсудили работу совместной Рабочей группы по охране окружающей среды и мониторингу качества воды.