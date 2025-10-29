Более 70 осужденных получили отсрочку наказания в двух областях

Согласно законодательству, отсрочка отбывания наказания может быть предоставлена осужденным, имеющим на иждивении малолетних детей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматинской области и области Жетысу 74 осужденным предоставлена отсрочка отбывания наказания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетысу под пробационным контролем находятся осужденные, которым судом назначено наказание в виде лишения свободы, однако его исполнение отсрочено.

Согласно законодательству, отсрочка отбывания наказания может быть предоставлена осужденным, имеющим на иждивении малолетних детей. Такая мера направлена на сохранение семьи и создание условий для исправления без изоляции от общества.

Сотрудники пробационной службы отмечают, что государство стремится не допустить, чтобы дети оставались без родительской заботы. Осужденные, получившие отсрочку, продолжают выполнять свои родительские обязанности, обеспечивать воспитание и уход за детьми.

Пробационная служба оказывает гражданам поддержку в трудоустройстве, решении социальных вопросов и формировании законопослушного поведения. Контроль за соблюдением установленных судом условий осуществляется на постоянной основе.

По словам представителей департамента уголовно-исполнительной системы, отсрочка — это не освобождение от ответственности, а возможность доказать свое исправление, заботясь о семье и внося вклад в общество.
 

