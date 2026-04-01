Анализ выявил серьезный дисбаланс между запросами рынка труда и фактической подготовкой специалистов, а также избыточность ряда направлений и их фрагментацию

В Казахстане будет проведен масштабный пересмотр системы высшего образования. По итогам анализа образовательных программ более 700 из них будут закрыты для нового набора, а вместо устаревших и дублирующих направлений начнется развитие новых приоритетных специальностей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Основные подходы к этой работе обозначила заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аида Балаева. По ее словам, анализ выявил серьезный дисбаланс между запросами рынка труда и фактической подготовкой специалистов, а также избыточность ряда направлений и их фрагментацию.

«Сегодня в вузах реализуется 142 программы по экономике и 115 по юриспруденции – зачастую внутри одного вуза. При этом сохраняется излишний академизм без исследовательской базы, разрыв между теорией и реальной практикой. Это не частные проблемы вузов, а сигнал о необходимости системного решения. И мы его принимаем. Более 700 образовательных программ будут закрыты, из них 503 программы в 78 вузах – для устранения избыточности, и еще 235 программ по 26 направлениям – для ликвидации фрагментации. При этом гарантируется, что все студенты завершат обучение. Но новый набор по этим программам прекращается», – подчеркнула Аида Балаева.

Вместо закрываемых направлений запускается 21 приоритетное направление подготовки, включая AI&Data, Bioengineering, SmartAgriculture и EdTech. Еще по 35 направлениям будет проведена глубокая трансформация образовательных программ с акцентом на практикоориентированное обучение.

Отдельное внимание будет уделено внедрению подходов work-basedlearning. В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО доля обучения на рабочем месте составит до 25% в бакалавриате и до 40% в магистратуре. Такой подход должен сократить разрыв между академической подготовкой и реальными потребностями работодателей.

Реформа направлена на то, чтобы система высшего образования стала более гибкой, современной и ориентированной на конкретные запросы отраслей и регионов. Один из ключевых принципов новой модели – более тесная связь между образовательной политикой и экономикой.

Ожидается, что принятые меры позволят снизить дублирование программ, повысить качество подготовки и сконцентрировать ресурсы на действительно востребованных направлениях.