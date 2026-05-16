С акцентом на долгосрочные связи

Не покидая

родную страну

Казахстан активно развивает сотрудничество с Россией в сфере высшего образования. Речь не только об академическом обмене или обучении студентов за рубежом. Это формирование полноценной образовательной инфраструктуры: открытие филиалов вузов, запуск программ двойных дипломов, совместных научных исследований и подготовка кадров для стратегических отраслей экономики.

Сегодня на территории Казах­стана работают филиалы ведущих российских университетов – от гуманитарных до инженерно-технических. При этом партнерство постепенно смещается в сторону прикладных направлений: энергетики, IT, ядерной физики, химической промышленности, авиации и высоких технологий.

По данным профильных ведомств, в российских вузах сейчас обучаются порядка 60–67 тыс. студентов из Казахстана. Страна остается одним из крупнейших поставщиков иностранных студентов в систему российского высшего образования. Одновременно расширяется сеть совместных образовательных программ: между университетами двух стран действуют сотни соглашений, по академическому обмену и двудипломным направлениям в том числе.

Такой формат позволяет студентам получать образование по программам ведущих вузов не покидая родной страны. Для многих это становится компромиссом между международным дипломом и возможностью оставаться ближе к семье, привычной социальной среде.

Филиалы вместо границ

Один из старейших и наиболее известных примеров – филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в Астане, работающий с 2001 года на базе Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. МГУ стал первым российским вузом, открывшим собственный учебный корпус в столице Казахстана. Здесь обучают математиков, экономис­тов, филологов, специалистов в области прикладной информатики и анализа данных. В магистратуре развиваются направления, связанные с искусственным интеллектом и вычислительными технологиями.

Серьезный интерес сегодня вызывают инженерно-технические специальности. В 2022 году в Алматы был открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби. Этот вуз считается одним из ключевых российских центров подготовки специалистов для атомной отрасли. Появление филиала особенно актуально на фоне растущего внимания Казахстана к развитию атомной энергетики и обучению собственных инженерных кадров.

Программы филиала ориентированы на ядерную физику, вычислительные технологии, космофизику и защищенные цифровые системы. По сути, речь идет о формировании новой инженерной школы, связанной с высокотехнологичными направлениями экономики.

Еще одним важным проектом стал филиал Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева в Таразе, открытый в 2024 году. Подготовка специалистов в нем тесно связана с химической промышленностью и экологическими технологиями. Университет сотрудничает с предприятиями двух стран, а образовательные программы ориентированы на прикладные задачи производства.

В нефтегазовом секторе продолжает работать филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина в Атырау. Регион, являющийся одним из центров нефтедобычи Казахстана, традиционно испытывает высокий спрос на профильных специалистов, поэтому подобные образовательные проекты здесь имеют прямую связь с потребностями рынка труда.

Свою нишу сохраняют и гуманитарные направления. Костанайский филиал Челябинского государственного университета, работающий уже более двух десятилетий, за это время подготовил тысячи специалистов в области экономики, права, филологии и перевода. В Алматы продолжает деятельность филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Особое место занимает филиал Московского авиационного института «Восход» в Байконуре. Здесь готовят инженеров и специалистов для аэрокосмической отрасли, а сама образовательная площадка тесно связана с инфраструктурой космодрома.

В 2025 году к числу российских образовательных площадок в Казахстане присоединился и филиал Московского государственного института международных отношений в Астане, открытый на базе ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. Первые студенты уже приступили к обучению по программам, связанным с международной экономикой, финансовыми технологиями, глобальным управлением и анализом социально-экономических процессов. Особенностью обучения стала возможность академической мобильности: часть образовательной программы студенты проходят в Москве.

Отметим, что образовательное сотрудничество между странами взаимное. Еще в 2022 году Казахстан и Россия договорились о создании филиалов вузов на паритетной основе. Основной акцент планировалось сделать на инженерно-технических и научных специальностях, связанных с подготовкой кадров для промышленности, энергетики и высокотехнологичных отраслей.

В числе казахстанских вузов, рассматривавшихся для расширения присутствия в России, назывались Назарбаев Университет, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева и Казахский национальный университет им. аль-Фараби. На сегодняшний день первым реализованным проектом стал филиал КазНУ в Омске.

В условиях нового рынка труда

Все большую популярность приобретают программы двойных дипломов. Они позволяют студентам проходить обучение одновременно по стандартам двух университетов и получать документы сразу двух вузов. Особенно востребованы программы в сферах IT, международных отношений, экономики, инженерии и энергетики.

Эксперты отмечают, что подобный формат становится ответом на меняющийся рынок труда. Современным работодателям все чаще нужны специалисты с международным опытом, знанием нескольких образовательных систем и навыками работы в транснациональной среде.

Важную роль в развитии образовательных связей играют и профильные выставки. Одной из крупнейших стала выставка «Учись в России», прошедшая в Астане весной 2025 года. В ней приняли участие более 40 российских университетов, представивших сотни образовательных программ – от медицины и инженерии до международных отношений и цифровых технологий. Для абитуриентов такие площадки становятся возможностью напрямую общаться с представителями вузов, узнавать об образовательных грантах, стажировках, общежитиях и программах академического обмена.

Совместные образовательные программы все активнее связываются с промышленностью, наукой и высокотехнологичным производством. Крупные компании и государственные структуры заинтересованы в специалистах, способных работать в международной профессиональной среде и адаптироваться к быстро меняющимся технологическим условиям.

Стремительно меняющийся рынок труда способствует тому, что образование все чаще становится пространством, где страны конкурируют, сотрудничают и формируют долго­срочные связи. И Казахстан с Россией сегодня делают ставку именно на этот формат взаимодействия – через университеты, научные проекты и подготовку специалистов для экономики будущего.