Казахстанские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в Греции

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Команда Qazygurt из села Казыгурт Туркестанской области стала призером международного чемпионата по робототехнике Open International Championship 2026, который прошел в Греции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как отметили в министерстве, в соревновании приняли участие юные инженеры из 56 стран. Казахстанские школьники соперничали с командами из США, Японии, Бразилии, Германии, Китая, Испании и Турции. По итогам чемпионата они заняли второе место в номинации Champions Award.

В составе команды выступили Арайлым Бауыржанкызы, Ернур Абдрай, Инжу Жаркинбек, Абзал Амангельдиев, Ерасыл Жетпис, Нурбек Отепберген, Еркебулан Айбек и Диас Кенесов. Они учатся в школе-гимназии имени К. Турсынкулова, школе-лицее имени К. Сатпаева и общеобразовательной школе имени А.С. Макаренко.

Наставниками команды выступили Бексултан Оразхан, Ербол Тастан, Нурсултан Устенов, Кайыркен Нышан и Куаныш Алимкулов.

Путевку на международный чемпионат команда Qazygurt получила по итогам соревнования Alem Tech Fest, прошедшего при поддержке Минпросвещения РК. Организаторами выступили USTEM Foundation и Республиканский научно-практический центр «Дарын».

К международному турниру команда готовилась около года и показала высокий результат.