Затопленными оказались более 100 тыс. домов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: А.Аманжолова

По меньшей мере девять человек погибли и пятеро пропали без вести во Вьетнаме во время наводнения, вызванного рекордно мощными дождями. Затопленными оказались свыше 103 тыс. домов, в основном в туристических районах - Хюэ и Хойане, сообщают власти страны.

В ряде районов произошли оползни, прервано железнодорожное сообщение между столицей - Ханоем - и Хошимином. Продолжение ливней ожидается в ближайшие два дня в центральной части Вьетнама.

