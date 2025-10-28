Власти начали эвакуацию населения из-за самого мощного в истории урагана «Мелисса», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сильные порывы ветра уже ломают деревья и обрывают провода, оставляя без электроэнергии населенные пункты.

Но самое страшное еще впереди - шторм пятой категории обрушится на остров 28 октября.

Метеорологи, оценивая силу урагана, заявили, что не видели ничего подобного с момента начала наблюдений за погодой в 1851 году.

Власти готовятся к катастрофическим наводнениям, оползням и разрушению инфраструктуры.

Директор метеорологической службы Ямайки Эван Томпсон предупредил, что непогода затронет весь остров.

«Ураган «Мелисса» сначала обрушится на южные районы страны, а затем будет двигаться на север», - сказал синоптик.

Во вторник тропический шторм испортит погоду на Кубе, после чего направится к Багамским островам.

Для Ямайки "Мелисса" станет самым сильным ураганом в истории, заявил главный метеоролог центра AccuWeather Джонатан Портер.

Под водой может оказаться прибрежный город Кингстон, где расположены электростанции и главный аэропорт страны.

«Не исключаем гуманитарный кризис. Вероятно, потребуется большая международная поддержка», - сказал Портер.

Согласно последним данным, центр урагана "Мелисса" находится примерно в 200 километрах к юго-западу от Кингстона.