Более 8 тыс. сельхозживотных погибли во время паводков — МСХ

Сельское хозяйство, Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

В Минсельхозе проинформировали граждан о возмещении ущерба по линии сельского хозяйства и проводимой работе по утилизации павшего скота, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После проверки комиссий и сверки данных подтвердилась информация о 8,2 тыс. голов сельскохозяйственных животных, павших в результате паводков. Почти 70% общего падежа - мелкий рогатый скот.

«Республиканский противоэпизоотический отряд министерства совместно с акиматами областей продолжает работу по сбору и утилизации павших животных. На сегодня утилизировано 97% от всего павшего поголовья.  Эта работа находится на особом контроле ветеринарных служб, а распространяемые сведения о реализации мяса сомнительного происхождения недостоверны», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, в целях сохранения стабильной эпизоотической обстановки в регионах подтопления проводятся дополнительные мероприятия: профилактические дезинфекционные обработки скотомогильников, оказавшихся в зонах подтопления.

По протоколу республиканского штаба утвержден алгоритм возмещения стоимости павших животных. Чтобы получить компенсацию, заявителям необходимо обратиться в местные комиссии для актирования ущерба. 

Напомним, что размер компенсации по сельхозживотным определяется на основе данных об их рыночной стоимости в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро нацстатистики. В регионах производятся выплаты компенсаций владельцам павших животных.

«В Костанайской области выплаты произведены за 780 голов сельхозживотных на сумму 113,2 млн тг, в Актюбинской области - за 753 голов сельхозживотных на сумму 98,3 млн тг. В Карагандинской области ущерб по сельхозживотным полностью возмещен, в Западно-Казахстанской области выделено 187,4 млн тг на компенсации, идет процедура приемов заявок, выплата начнется в конце недели. В Атырауской и Акмолинской областях идет прием заявок на возмещение. Выплаты компенсаций владельцам сельхозживотных будут производиться как из бюджета, так и из внебюджетных источников», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В министерстве добавили, что при возникновении дополнительных вопросов по теме сельского хозяйства в период паводков, при МСХ работает «горячая линия», куда можно обращаться по номерам 8 (7172) 573358, 87470943381, работает с 09:00 до 18:30 часов. Также запущен телеграмм-бот pavodki_kz_bot (работает круглосуточно).

#ущерб #паводки #МСХ #животные

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