Более 8,3 млн казахстанцев проголосовали на выборах президента

Голосование продолжается за рубежом на 44 участках.
Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров рассказал, сколько человек приняли участие в выборах президента Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«На всех избирательных участках внутри страны голосование завершено, и продолжается только за рубежом на 44 участках. Итоговая статистика будет представлена завтра», - сказал на заседании ведомства Константин Петров.
Всего, по его данным, по стране бюллетени получили более 8,3 млн избирателей или 69,43% от числа включенных в списки для голосования.
В том числе в разрезе регионов:
по области Абай – 80,18%;
по Акмолинской области – 78,87 %;
по Актюбинской области – 72,81 %;
по Алматинской области – 72,10 %;
по Атырауской области – 70,87 %;
по Западно-Казахстанской области – 68,67 %;
по Жамбылской области – 79,57 %;
по области Жетысу – 81,42%;
по Карагандинской области – 78,39%;
по Костанайской области – 79,28 %;
по Кызылординской области – 81,07 %;
по Мангистауской области – 66,99%;
по Павлодарской области – 77,58%;
по Северо-Казахстанской области – 79,01 %;
по Туркестанский области – 80,37 %;
по области Улытау – 75,48 %;
по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;
по городу Астана – 48,60%;
по городу Алматы – 28,72 %;
по городу Шымкент – 59,79%.