Более 8,3 млн казахстанцев проголосовали на выборах президента

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Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров рассказал, сколько человек приняли участие в выборах президента Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На всех избирательных участках внутри страны голосование завершено, и продолжается только за рубежом на 44 участках. Итоговая статистика будет представлена завтра», - сказал на заседании ведомства Константин Петров.

Всего, по его данным, по стране бюллетени получили более 8,3 млн избирателей или 69,43% от числа включенных в списки для голосования.

В том числе в разрезе регионов:

по области Абай – 80,18%;

по Акмолинской области – 78,87 %;

по Актюбинской области – 72,81 %;

по Алматинской области – 72,10 %;

по Атырауской области – 70,87 %;

по Западно-Казахстанской области – 68,67 %;

по Жамбылской области – 79,57 %;

по области Жетысу – 81,42%;

по Карагандинской области – 78,39%;

по Костанайской области – 79,28 %;

по Кызылординской области – 81,07 %;

по Мангистауской области – 66,99%;

по Павлодарской области – 77,58%;

по Северо-Казахстанской области – 79,01 %;

по Туркестанский области – 80,37 %;

по области Улытау – 75,48 %;

по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;

по городу Астана – 48,60%;

по городу Алматы – 28,72 %;

по городу Шымкент – 59,79%.