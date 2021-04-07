Более 900 казахстанцев наказали за приставание в общественных местах с начала года
Айдана Демесинова
С начала текущего года транспортные полицейские на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны выявили 14 102 граждан за административные правонарушения. В том числе, за приставание в общественных местах - 904 граждан, из них 146 нелегальных таксистов. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Так, в Линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана поступило сообщение от пассажира рейса сообщением "Актобе – Нур-Султан", о принятии мер в отношении неизвестного таксиста, который в аэропорту столицы назойливо приставал, предлагая услуги такси", - отметил Алибаев.
По его словам, при проверке полицейские установили и задержали 42-летнего гражданина, который ранее привлекался к ответственности за приставание. Мужчина, находясь внутри аэропорта, назойливо приставал к прибывающим пассажирам, предлагая услуги частного извоза.
"В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ч.2 ст.449 КоАП РК "Приставание в общественных местах". По решению Специализированного межрайонного административного суда г. Нур-Султан таксист был оштрафован на сумму 10 МРП", - добавил полковник полиции.
В пресс-службе ведомства напомнили, что за назойливое приставание, совершенное повторно после наложения административного взыскания, КоАП РК предусматривает штраф в 10 МРП либо арест на срок до 5 суток.