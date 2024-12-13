Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Продкорпорация принимает меры по освобождению элеваторных мощностей в зерносеющих областях Казахстана путем отгрузки продукции странам-партнерам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минсельхоза, первые 20 тыс. тонн продовольственной пшеницы нового урожая уже отправлены в Таджикистан. Всего в рамках экспортного контракта зерновой оператор Казахстана планирует поставить 100 тыс. тонн продукции таджикским покупателям.

Поставка зерновых стране-партнеру по региону осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых главами государств Казахстана и Таджикистана в ходе официального визита президента Казахстана в Душанбе в августе 2024 года.

Таджикистан выступает традиционным потребителем казахстанского зерна и муки. Поставки продовольствия в эту страну ежегодно растут.

«За 10 месяцев в Таджикистан экспортировано более 1 млн тонн зерна, что на 11% больше аналогичного периода 2023 года (917,1 тыс.тонн). Экспорт зерна нового урожая также демонстрирует высокие показатели. С сентября по декабрь объем поставок казахстанского зерна нового урожая на таджикский рынок увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 489 тыс. тонн», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

 

#Казахстан #Таджикистан #МСХ #экспорт #зерно

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