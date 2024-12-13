Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан

Продкорпорация принимает меры по освобождению элеваторных мощностей в зерносеющих областях Казахстана путем отгрузки продукции странам-партнерам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации Минсельхоза, первые 20 тыс. тонн продовольственной пшеницы нового урожая уже отправлены в Таджикистан. Всего в рамках экспортного контракта зерновой оператор Казахстана планирует поставить 100 тыс. тонн продукции таджикским покупателям.



Поставка зерновых стране-партнеру по региону осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых главами государств Казахстана и Таджикистана в ходе официального визита президента Казахстана в Душанбе в августе 2024 года.

Таджикистан выступает традиционным потребителем казахстанского зерна и муки. Поставки продовольствия в эту страну ежегодно растут.