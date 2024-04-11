Большая вода: Столичные волонтеры и коммунальщики помогают поселку в Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточнили в столичном акимате, почти 150 волонтеров «Жастар рухы» и «Астана жастары» задействованы в борьбе с паводками в поселке Жибек Жолы.

В связи с повышением уровня талых вод вблизи села Жибек жолы образовалась угроза подтопления жилых домов в селе данного региона. На протяжении двух суток волонтеры оказывают помощь по укреплению защитного земляного вала.

«На борьбу с паводками в селе Жибек жолы Акмолинской области столичный акимат привез всю необходимую технику, завез инертный материал, мешкотару с песком для продолжения работ по возведению и укреплению защитного сооружения. Начиная с прошлого месяца часть коммунальных служб столицы ориентирована на оказание помощи местным жителям», - пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация, работают более 20 тысяч волонтеров.