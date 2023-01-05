Больше 80 человек эвакуировали из снежного заноса на Бартогайском водохранилище

Из снежного плена на Бартогайском водохранилище в Алматинской области вызволили 81 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

«По состоянию на 9:00 5 января из снежного заноса на Бартогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и 8 детей), вызволено 22 единицы автотехники. Осталось эвакуировать 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные. Женщин и детей в числе находящихся в снежном заносе нет», – рассказали в ДЧС.

Застрявшую колонну сопровождают сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, спасателей-парамедики Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), которые на высокопроходимой технике организовали пункт обогрева на двух автомобилях «вахтовка».

Также совместно с местными исполнительными органами и волонтерами попавшим в снежный плен доставили ГСМ, теплые одеяла и продукты питания (ланч-боксы, бутерброды, котлеты, макароны).

Эвакуация усложняется тремя лавинами, сошедшими сегодня в 9:40 на дорогу между 23 и 25 километрами, не доезжая до села Батан, констатировали в ведомстве.

Расчищают автодорогу Казселезащита и ДСУ-13. Спасательные работы ведут РОСО города Алматы и ДЧС Алматинской области.

Напомним, 3 января в 20:30 во время поисков семьи из семи человек, пропавших в горах Алматинской области, спасатели со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории Астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 авто. Пропавшая семья находилась там же.