Сильное землетрясение произошло у побережья Фукусимы

Угроза цунами не объявлялась, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии, сообщило главное метеорологическое агентство страны.
Очаг залегал на глубине 40 километров. Угроза цунами не объявлялась.
Подземные толчки ощущались в 19 префектурах, в том числе легкое покачивание было в Токио.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Днем ранее у восточного побережья Тайваня произошло мощное землетрясение.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в провинции Цинхай на северо-западе Китая, информирует китайский сейсмологический центр.
Подземный толчок был зафиксирован в 08.39 по местному времени в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай, говорится в сообщении.
Добавляется, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
Центральное телевидение Китая отмечает, что землетрясение на месте "явно ощущалось", информации о жертвах или материальном ущербе пока не поступало.