Угрозы жизни и здоровью казахстанских миротворцев на Голанских высотах нет - Минобороны

О состоянии казахстанских военнослужащих, находящихся на спорной территории Ближнего Востока, рассказали в Минобороны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны

«Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется», - прокомментировали в пресс-службе Минобороны.

Напомним, в субботу вечером Иран атаковал Израиль, применив 300 ракет и дронов. Исламская республика совершила первое прямое нападение на еврейское государство.

Напомним, впервые Организация Объединенных Наций выдала Казахстану мандат на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии. Казахстанский контингент состоит из 139 военнослужащих. Они выполняют задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН.

Министр обороны напутствовал военных показать высокий уровень подготовки, дисциплины и высоко нести авторитет Казахстана. Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих