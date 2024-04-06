Все силы и средства сосредоточены на предотвращение и ликвидацию последствий паводков - МЧС

По поручению главы государства для Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей из государственного материального резерва разбронированы и выданы специальная и автомобильная техника, палатки и постельные принадлежности

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Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин.

«Авиацией Национальной гвардии из г. Астаны в г. Кульсары доставляются продукты питания, мешкотары и мотопомпы. Благодаря совместной работе спасателей, местных исполнительных органов и волонтеров не допущено подтопление 135 населенных пунктов, где проживает более 80 тыс. человек и свыше 21 тыс. зданий и сооружений различного назначения. В Актюбинской области восстановлено сообщение с Уилским районным центром благодаря установке инженерными войсками министерства обороны временного понтонно-мостового парка», - сказал спикер.

За последние сутки осуществлена переброска сил и средств МЧС и министерства обороны из Мангистауской области и г.Атырау в г. Кульсары.

Все силы и средства сосредоточены на предотвращение и ликвидацию последствий паводков. При ухудшении ситуации будут приняты дополнительные меры. Аварийно-спасательные меры продолжаются в круглосуточном режиме.