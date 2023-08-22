Больше чая и кофе стали производить в Казахстане

За полгода производство чая и кофе в Казахстане выросло на 17,2%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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За январь-июнь 2023 года в Казахстане произвели 10,3 тысячи тонн чая и кофе – на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-июнь 2022 года – 8,8 тысячи тонн).

На долю импорта пришлось 73,4% тонизирующего напитка – в страну завезли 28,5 тысячи тонн указанной продукции. Так, импорт за полгода вырос на 32,8%.

На экспорт за полгода отправлено 3,5 тысячи тонн чая и кофе, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На внутреннем рынке всего реализовано 35,2 тысячи тонн продукции – на 29,3% больше, чем годом ранее.

По сравнению с июлем 2022 года в июле текущего года цены на чай выросли на 12,8%, кофе – на 17,5%.