Больше двух недель ищут тела утонувших в Туркестанской области индийских студентов

Спасатели Туркестанской области 17-ый день продолжают поиски двух граждан Индии, утонувших в реке Аксу в Толебийском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Напомним, трагедия произошла 26 июня вечером. 22 человека (преподаватель и 21 индийский студент Южно-Казахстанской медицинской академии) приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник. Во время купания в реке в каньоне Аксу двух парней затянуло в водоворот.

11 июля на место трагедии приехал отец одного из погибших студентов. Ему рассказали о ходе поисковых работ, которые будут продолжаться.