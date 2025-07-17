Карагандинский департамент по регулированию естественных монополий утвердил дифференцированные тарифы на услуги теплоснабжения. Это сделано в рамках внедрения концепции «Социально справедливая плата за коммунальные услуги». Она направлена на экономию ресурсов. Ее основной принцип: чем больше потребляешь, тем больше платишь.

Новые дифференцированные тарифы на отопление установлены пока только для потребителей Караганды. Для тех, кто живет в домах и квартирах площадью до 100 кв. м, цена остается на уровне прошлого года – 6 152 тенге с НДС за Гкал. Владельцам недвижимости с квадратурой от 100 до 200 кв. м придется платить на 10% больше. А вот тариф на тепло для хозяев апартаментов, площадь которых превышает 200 кв. м, возрос на 72% и составил 10 595 тенге с НДС за Гкал. Отметим, что счета по этим расценкам будут выставлять потребителям уже с предстоящего отопительного сезона.