Больше квадратура – выше тариф

ЖКХ
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Потребителям, живущим в просторных квартирах и особняках, придется платить за отопление по повышенным расценкам.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Карагандинский департамент по регулированию естественных монополий утвердил дифференцированные тарифы на услуги теплоснабжения. Это сделано в рамках внедрения концепции «Социально справедливая плата за коммунальные услуги». Она направлена на экономию ресурсов. Ее основной принцип: чем больше потребляешь, тем больше платишь.

Новые дифференцированные тарифы на отопление установлены пока только для потребителей Караганды. Для тех, кто живет в домах и квартирах площадью до 100 кв. м, цена остается на уровне прошлого года – 6 152 тенге с НДС за Гкал. Владельцам недвижимости с квадратурой от 100 до 200 кв. м придется платить на 10% больше. А вот тариф на тепло для хозяев апартаментов, площадь которых превышает 200 кв. м, возрос на 72% и составил 10 595 тенге с НДС за Гкал. Отметим, что счета по этим расценкам будут выставлять потребителям уже с предстоящего отопительного сезона.

#Караганда #ЖКХ #тарифы #отопление

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