Большие результаты без громких отчетов

Начинать новый политический год с открытого разговора с обществом – это отличительный стиль ­Касым-Жомарта Кемелевича. Такой формат общения со своим народом объединяет граждан, дает понимание происходящих в стране процессов, задает тон для общественных дискуссий. Это еще одно живое подтверж­дение принципиальной позиции Президента, что все значимые преобразования в стране должны осуществляться только вместе с народом.

Если сделать краткий экскурс назад, то мы увидим, что все то, о чем говорил Глава государства в прошлогоднем интервью газете «Егемен Қазақстан», все те задачи, которые ставились перед государственным аппаратом и обществом, выполнены в полном объеме. Это позволяет говорить об интервью как о конкретном плане развития страны на год, который является составной частью масштабного курса Президента по построению Справедливого Казахстана. И в этом году в обширном интервью газете «Ana tili» Глава государства задал реалистичные контуры ближайшей перспективы и подвел итоги ушедшего года. Самое главное – Президентом даются ясные и исчерпывающие ответы на актуальные вопросы по внутренней и международной повестке, волнующие сегодня граждан.

Минувший год стал еще одним годом, изменившим Казахстан. Он был полон важных свершений и значимых событий. Собран рекордный урожай. За год были введены миллионы квадратных метров жилья, отремонтированы и построены тысячи километров дорог. В дома наших людей вернулись тепло и уют. Модернизирована инженерно-коммунальная инфраструктура, которая была доведена до плачевного состояния.

Надо подчеркнуть, что все это делалось в спокойной рабочей обстановке, без пафоса, громких отчетов и презентаций. Самое главное – за этим стоят позитивные изменения в жизни людей по всей стране.

Вместе с тем, несмотря на все внешние и внутренние вызовы, улучшается социальное самочувствие наших граждан. Заработала программа Президента «Нацфонд – детям». Дан принципиальный ответ на запрос общества на социальную справедливость. Принятый по поручению Президента закон о возврате незаконно выведенных капиталов за очень короткий срок вернул в страну многомиллиардные средства. На эти деньги во всех регионах строятся новые школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения. Эта непростая работа будет продолжена.

Параллельно с этим открываются филиалы ведущих зарубежных вузов, увеличивается финансирование науки. Все это говорит о том, что в стране первостепенное внимание уделяется человеку и его всестороннему развитию.

Мы видим, как постепенно меняется сознание наших граж­дан. Примером мощнейшей консолидации нашего народа стала борьба с беспрецедентными паводками прошлого года. Умение объединяться в самые сложные периоды – это отличительная черта нашей нации. Так было и прошлой весной. Без директив сверху десятки тысяч наших граждан самоотверженно бросились на борьбу со стихией. Они защищали не только собственное жилище, но и помогали ближним, выезжали в другие регионы.

Волонтерское движение развернулось по всей стране. И как отметил Президент в своем интервью, нам удалось в короткое время не только справиться с наводнением, но и восстановить поврежденные строения, построить новые.

В ушедшем году многого удалось достичь и на международном уровне. В условиях кардинально и стремительно меняющегося миропорядка наша страна уверенно проявила себя как авторитетный и ответственный член мирового сообщества. Очевидно, что сегодня правильно выстроенная внешняя политика – это ключевой и решающий фактор успешного и стабильного развития любого государства. А когда во главе государства стоит опытный политик и искусный дипломат, страна становится еще и местом, где вырабатываются и реализуются новые подходы мирового диалога.

Все мы видим, что глубокие знания языков, культуры других стран, высокая эрудиция позволяют нашему Президенту на любой встрече быть на высоте и успешно представлять наши национальные интересы. Буквально на днях Глава государства сделал по-настоящему дипломатический ход. В условиях сложнейшей обстановки, связанной с крушением самолета «Азербайджанских Авиа­линий», большого внешнего давления, Президент принял единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования, отправив черные ящики в Бразилию, страну-производителя разбившегося авиалайнера. Такое решение устроило все заинтересованные стороны и показало всему миру принципиальность и независимость Казахстана в ключевых вопросах.

В прошлом году наша страна председательствовала во многих влиятельных международных организациях, выступала организатором и была участником ряда важных саммитов и форумов. Президент провел множество встреч на самом высоком уровне как в стране, так и за ее пределами. Все они стали залогом мира и безопасности государства, его уверенного движения вперед во всех сферах.

Надо понимать, что каждый зарубежный визит Президента, каждое его выступление на международных форумах влекут за собой новые контракты и договоренности, обеспечивают рост доверия к нашей стране.

В интервью Глава государства подробно остановился на перс­пективах взаимоотношений нашей страны с Россией, Китаем, США, странами тюркского мира. Со всеми у нас большие планы и ни с кем нет недопонимания. Этого сегодня удается добиться далеко не многим странам.

За всем этим стоит ежедневный титанический труд Президента. В страну идут новые инвестиции, производства, технологии, Казахстан расширяет свое участие в мировых торговых цепочках. Все это в совокупности влияет на благополучие страны. В 2024 году Казахстан привлек 15,7 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций в новые проекты, что на 88% выше, чем годом ранее. Это наибольший показатель среди стран Центрально-Азиатского региона, в котором наша страна обеспечила почти две трети прямых иностранных инвестиций.

Глава государства в своем интервью подробно остановился на работе всех ветвей власти. Была дана положительная оценка работе Парламента. Это дает нам, депутатам, дополнительную уверенность и силы, еще больше мобилизует на работу во благо страны.

Сегодня перед Парламентом стоят большие задачи. Это принятие четырех новых кодексов – Налогового, Строительного, Водного, Цифрового.

Большая и перспективная тема – это развитие искусственного интеллекта. Депутаты инициировали законопроект, который должен заложить новые правила игры в этой инновационной сфере, создать все условия для ее прогрессивного развития на благо страны. В рабочую группу вошли эксперты-практики от ведущих ИТ-компаний, работающих сегодня в Astana Hab. Думаю, в ближайшее время в Мажилисе мы проведем презентацию наших наработок. К слову, у нас уже есть хороший опыт внед­рения передовых разработок в экономику нашей страны.

В свое время мы создали правовые условия для работы майнеров, и сегодня крипта-биржа на базе Международного финансового центра Астана продуктивно работает и устойчиво приносит миллиардные налоги в наш бюджет.

Каждый новый законопроект должен перезапускать правовые отношения в своих сферах с учетом новых реалий и запросов общества, стать новым импульсом для развития страны. Это большая ответственность депутатов перед народом и Президентом. При этом в условиях всесторонне продвигаемого Главой государства принципа «Закон и Порядок» ценность и важность каждого правового документа, выходящего из стен Парламента, еще более возрас­тает. Поэтому депутаты уделяют особое внимание вопросам партнерства с гражданским и экспертным обществом на всех уровнях совершенствования законодательства.

Сегодня мы видим, как в стране формируется новая политическая культура. Открытость и плюрализм мнений становятся новой политической реальнос­тью. Депутаты от шести политических партий, одномандатники ежедневно на связи со своими избирателями и транслируют их настроения с парламентской трибуны. Так, вызвавший широкое обсуждение в обществе вопрос единого часового пояса был взят депутатами в работу. Парламентская фракция партии «Amanat» дважды рассмат­ривала этот вопрос с участием членов Правительства, экспертов, представителей регионов. Перед Правительством была поставлена задача до марта текущего года провести все запланированные исследования по влиянию смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. На их основе, как сказал Президент, Парламент вместе с Правительством примет взвешенное решение. Это прямой показатель, что формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», заданная Главой государства, работает и полнос­тью оправдывает себя.

В интервью Президент детально обрисовал образ будущей молодежи. По сути, все наши реформы проводятся ради благополучия молодого поколения. Это стратегический ресурс каждого государства.

Надо признать, что сегодня в нашей стране есть по-настоящему патриотичная молодежь, которая вносит свой большой вклад в ее развитие. К примеру, молодежное крыло «Жастар Рухы» всегда среди первых откликается на призывы Президента. Так, оно стало главной движущей силой акции «Таза Қазақстан», развернуло волонтерское движение по всей стране.

Вместе с тем, как говорит Президент, молодежью надо заниматься постоянно. В том числе для формирования правильных ориентиров среди молодежи этот год объявлен Президентом Годом рабочих профессий. По всей стране будет развернута большая работа по повышению авторитета Человека труда, продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма.

В интервью Президент прямо и однозначно ответил на различного рода домыслы о возможных досрочных выборах, создании парламентской республики, работе в ООН. В этих вопросах поставлена точка. Президент еще раз подтвердил, что у него есть четкий план развития страны на ближайшие годы, который он последовательно реализует. Это продуманная стратегия, исходящая из запросов граждан и долго­срочных интересов страны.

Результат реформ мы все видим каждый день. Все ветви власти полноценно работают, сообща решают поставленные задачи. Между обществом и политическими институтами выстроена четкая система коммуникаций, базирующаяся на принципах «слышащего государства».

Мы часто встречаемся с населением, и сейчас депутаты находятся в регионах, и мы видим, что люди стали понимать, что все преобразования, начатые Президентом, – это не «кабинетные конструкции», а живые ответы на конкретные ожидания наших граждан. Поэтому социальные замеры показывают, что уровень доверия к Президенту и его политике сегодня составляет более 80%.

Наше общество активно меняется, люди включены в принятие государственных решений, уверенно растет политическая зрелость граждан, а это мощный залог успешного развития страны в современных реалиях.

Ознакомившись с интервью, в очередной раз убедился в скрупулезности работы ­Касым-Жомарта Кемелевича над документами. Работая рядом, я видел, что Президент очень требователен, и прежде всего к себе. Он очень педантично и тщательно относится ко всем своим текстам. Сам закладывает основные мысли и видение каждого документа, каждого своего выступления. Это где-то облегчало нам работу, потому что перед аппаратом ставились четкие, понятные задачи и цели.

Но вместе с тем мы понимали, что нам надо постоянно работать над собой, чтобы соответствовать высоким требованиям Президента.

В целом заданная Главой государства традиция каждый новый год начинать с общения с народом, делиться своим видением, сокровенными мыслями делает Президента ближе к людям, вселяет спокойствие и уверенность в сердца наших граж­дан. В итоге это объединяет нас всех вокруг четких и понятных целей будущего развития страны.