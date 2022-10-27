"Большинство крытых спорткомплексов только в Астане и Алматы" – сенатор о проблемах развития спорта в регионах

Сенатор Амангельды Толамисов в своем депутатском запросе на имя главы Кабмина озвучил проблемы, касающиеся развития зимних видов спорта в области Жетысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Причиной беспокойства парламентария стал недостаточный уровень развития и материально-технической базы спортивных центров и детско-юношеских спортшкол по зимним видам спорта в Алматинской области.

«Крытых спортивных комплексов для занятий зимними видами спорта в регионах немного. Большинство из них расположены только в городах Астана и Алматы. Поэтому мы считаем, что необходимо как можно скорее заняться этой проблемой и увеличить количество крытых спортивных комплексов для занятий зимними видами спорта во всех регионах, в том числе и в области

Жетысу», - сказал сенатор.

Предложения депутата – построить в регионе соответствующие спортивные сооружения, модернизировать материально-техническую базу школы-интерната для одаренных в спорте детей села Лепсы, а также открыть специализированные ДЮСШ по зимним видам спорта в городах Талдыкорган и Текели, а также в селе Капал Аксуского района.

Кроме того, сенатор обратил внимание на важность открытия лыжного отделения при ДЮСШ в Ескельдинском районе области и строительства ледового дворца в областном центре.