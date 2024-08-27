Большое путешествие на маленьких авто

Из центра Европы через Балканы, Малую Азию, Закавказье, прикаспийские степи, с запада Казахстана на восток – таким был маршрут участников автопробега Прага – Усть-Каменогорск.
Необычное ралли стартовало из чешской столицы 13 июля. Идея принадлежит американской туристической компании Adventurists, задумавшей маршрут через всю Евразию с запада на восток. Изначально тур раскручивали как «монгольское ралли», но с проездом до Монголии по территории России возникли сложности, а на границе с Китаем могли потребовать техосмотр автомобилей. Решение нашли – для финиша выбрали Усть-Каменогорск.
Команду сформировали через онлайн-регистрацию. В нее мог войти каждый, кто сделал взнос в 900 фунтов стерлингов на благотворительные цели и у кого имелся малолитражный автомобиль. Именно маленькие авто стали фишкой автопробега. С одной стороны, круг участников получился максимально демократичным, молодым.
С другой – путешествие стало тем еще квестом! Приключений и впечатлений экипажам хватит надолго. Достаточно сказать, что из 50 стартовавших машин в Усть-Каменогорск 24 августа прибыли 20.
– Некоторые, к сожалению, не смогли добраться сюда в срок, – пояснил представитель компании-организатора Нэйтон Гиф. – Многие сходили с дистанции из-за поломок, но они прибудут со дня на день. Если вы приглядитесь, то увидите: автомобили выбраны старенькие, с маленькими двигателями, едва способные преодолевать такие большие расстояния. Конечно, они не предназначены для таких ралли. Просто идея тура как раз в том, чтобы собрать охотников за приключениями.
Всего в необычном пробеге приняли участие около 100 человек из стран Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии.
По словам Нэйтона Гифа, путешественники столкнулись с морем логистических трудностей, прежде всего при пересечении границ, особенно в небольших государствах. Было много заморочек с визами, с разрешениями на груз, с оформлением документов во время переправ на пароме.
При разработке маршрута американской компании помогали казахстанские коллеги. Как заметил Нэйтон Гиф, без этого было бы невозможно определить подходящие пути, города, локации. Самое теплое впечатление оставило человеческое радушие, причем во всех регионах, по которым проехали автотуристы.
В Актау, например, местный житель специально составил список самых крутых мест в стране и собирался стать для участников ралли гидом. Ему очень хотелось самому все показать.
В минувшую субботу команду встретили в Усть-Каменогорске. Горожане наперегонки селфились с гостями. Сотрудники областного информационно-туристского центра вручили экипажам памятные подарки.
По словам замруководителя центра Талгата Даулетова, такие события помогают показать гостеприимство, культуру, природу нашей страны. В Сети уже разлетаются видео, фото, блоги о наших удивительных людях и невероятной природе. В ответ участники ралли заверили: «Вернемся к вам за новыми впечатлениями!»