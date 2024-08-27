Большое путешествие на маленьких авто

Авто
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Из центра Европы через Балканы, Малую Азию, Закав­казье, прикаспийские степи, с запада Казахстана на восток – таким был маршрут участников автопробега Прага – Усть-Каменогорск.

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Необычное ралли стартовало из чешской столицы 13 июля. Идея принадлежит американской туристической компании Adventurists, задумавшей маршрут через всю  Евразию с запада на восток. Изначально тур раскручивали как «монгольское ралли», но с проездом до Монголии по территории России возникли сложности, а на границе с Китаем могли потребовать техосмотр автомобилей. Решение нашли – для финиша выбрали Усть-Каменогорск.

Команду сформировали через онлайн-регистрацию. В нее мог войти каждый, кто сделал взнос в 900 фунтов стерлингов на благотворительные цели и у кого имелся малолитражный автомобиль. Именно маленькие авто стали фишкой автопробега. С одной стороны, круг участников получился максимально демократичным, молодым.

С другой – путешествие стало тем еще квестом! Приключений и впечатлений экипажам хватит надолго. Достаточно сказать, что из 50 стартовавших машин в Усть-Каменогорск 24 августа прибыли 20.

– Некоторые, к сожалению, не смог­ли добраться сюда в срок, – пояснил представитель компании-организатора Нэйтон Гиф. – Многие сходили с дистанции из-за поломок, но они прибудут со дня на день. Если вы приглядитесь, то увидите: автомобили выбраны старенькие, с маленькими двигателями, едва способные преодолевать такие большие расстояния. Конечно, они не предназначены для таких ралли. Просто идея тура как раз в том, чтобы собрать охотников за приключениями.

Всего в необычном пробеге приняли участие около 100 человек из стран Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии.

По словам Нэйтона Гифа, путешественники столкнулись с морем логистических трудностей, прежде всего при пересечении границ, особенно в небольших государствах. Было много заморочек с визами, с разрешениями на груз, с оформлением документов во время переправ на пароме.

При разработке маршрута американской компании помогали казах­станские коллеги. Как заметил Нэйтон Гиф, без этого было бы невозможно определить подходящие пути, города, локации. Самое теплое впечатление оставило человеческое радушие, причем во всех регионах, по которым проехали автотуристы.

В Актау, например, местный житель специально составил список самых крутых мест в стране и собирался стать для участников ралли гидом. Ему очень хотелось самому все показать.

В минувшую субботу команду встретили в Усть-Каменогорске. Горожане наперегонки селфились с гостями. Сот­рудники областного информационно-туристского центра вручили экипажам памятные подарки.

По словам замруководителя центра Талгата Даулетова, такие события помогают показать гостеприимство, культуру, природу нашей страны. В Сети уже разлетаются видео, фото, блоги о наших удивительных людях и невероятной природе. В ответ участники ралли заверили: «Вернемся к вам за новыми впечатлениями!»

#авто #путешествие #ралли

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