«Борьба с наркотиками - это вопрос сохранения генофонда нации» - президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что не смотря на принятие необходимых законодательных мер в борьбе с этим пагубным явлением, конкретных результатов пока не видно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы, работают эффективно. Проблема наркотиков усугубляется. Мы должны построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодежи. Чтобы стать цивилизованной страной, нам нужно избавляться от разрушительных моделей поведения», - сказал президент, озвучивая свое послание народу Казахстана.

Он добавил, что говорил об этом на заседании Национального курултая, где привел пять социальных зол, угрожающих будущему нашей страны.