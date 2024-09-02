«Борьба с наркотиками - это вопрос сохранения генофонда нации» - президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что не смотря на принятие необходимых законодательных мер в борьбе с этим пагубным явлением, конкретных результатов пока не видно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы, работают эффективно. Проблема наркотиков усугубляется. Мы должны построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодежи. Чтобы стать цивилизованной страной, нам нужно избавляться от разрушительных моделей поведения», - сказал президент, озвучивая свое послание народу Казахстана.
Он добавил, что говорил об этом на заседании Национального курултая, где привел пять социальных зол, угрожающих будущему нашей страны.
«За это время проведена определенная работа. Приняты законы, призванные поставить заслон вандализму и лудомании, запрещены так называемые вейпы. Предпринятые шаги уже дают свои результаты. В борьбе с социальными пороками мы должны объединить усилия всего общества», - сказал глава государства.