Бойцы Нацгвардии спасли от суицида жительницу Шымкента

Девушка едва не прыгнула с моста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии
Во время патрульно-постовой службы военнослужащие воинской части Нацгвардии увидели девушку, пытавшуюся прыгнуть с моста. Они передали информацию дежурившему неподалеку начальнику патрульной группы.
Рядовые прибыли на указанное место.
«Увидев девушку, пытающуюся прыгнуть с моста, мы незамедлительно направились к ней. В это время она уже стояла за перилами моста. Она грозилась броситься с моста», – рассказал рядовой Раулан Утебаев.
Гвардейцы вступили с девушкой в разговор, чтобы отговорить ее от необдуманных действий. Выждав момент, девушку сняли с перил. Военнослужащие успокоили молодую женщину и передали прибывшим сотрудникам полиции.
Гвардейцам активно помогал проезжавший мимо местный житель, который предпочел остаться неизвестным.