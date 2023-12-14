Брак по электронному расчету

Каждый потребитель в глубине души верит, что бракованный телевизор, мик­роволновку или стиральную машину могут подсунуть кому угодно, только не ему. Так считала и я, когда оформляла в интернет-магазине Wildberries.kz заказ на робот-пылесос.

Его можно было купить и в обычном магазине бытовой техники, но, проштудировав цены, я выяснила: нужная модель на маркетплейсе стоит почти на 30 тыс. тенге дешевле. В итоге чудо техники, которое само собирает пыль, моет пол, да еще при этом разговаривает по-русски, правда, с китайским акцентом, обошлось мне всего в 50 тыс. тенге.

Робот-пылесос радовал неделю, а потом прямо во время уборки вдруг остановился и выключился. От домашнего помощника пошел гулять по квартире характерный запах горелого пластика.

В расстроенных чувствах я сложила безжизненный аппарат в коробку и понесла в пункт выдачи заказов. Но там его у меня не приняли и деньги назад не вернули. Сказали: пишите жалобу в службу поддержки клиентов на сайте интернет-магазина. Если она даст добро, то тогда, мол, другое дело.

Я как законопослушный потребитель составила жалобу и отправила ее туда, куда посоветовал сотрудник пункта выдачи заказов. Спустя несколько дней пришел ответ, в котором меня послали… за экспертизой в авторизованный сервис­ный центр. Причем, где он находится, не сообщили. Адрес, как говорилось в ответе интернет-магазина, указан на гарантийном талоне, который прилагается к товару.

Однако в коробке с моим пылесосом никакого талона не было. Я об этом казусе сообщила в новом письме в службу поддержки клиентов Wildberries.kz, но лишь потратила зря время. Ответ был лаконичным и ничего не значащим: «Рекомендуем всегда проверять товар при получении. В настоящий момент мы разрабатываем функционал, по которому вы сможете обратиться для возврата товара напрямую к продавцу. Пожалуйста, ожидайте. Мы всегда готовы помочь вам в самые короткие сроки».

Обратилась я и непосредственно к продавцу робота-пылесоса – через раздел «Вопросы» в объявлении о продаже товара. Его ответ мне тоже не помог. «Мы можем забрать товар сами, если вы находитесь в Казахстане. Но если пункт выдачи заказов Wildberries его не принимает, то мы ничего сделать не можем».

Решив, что мне «сплавили» бракованный пылесос по бросовой цене, я обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей. Здесь меня выслушали, пообещали связаться с представителями российского интернет-магазина и попытаться решить проблему. Время прошло – результата нет. Мне не то что не вернули деньги, но даже не сообщили адрес сервисного центра, куда нужно было доставить пылесос на экспертизу.

– К нам поступает очень много жалоб на интернет-магазины, причем больше всего – на Wildberries, – говорит главный специалист департамента торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области Асель Сахариева. – Чаще всего люди жалуются на то, что им приходит некачественный товар, что он теряется в пути или что им не возвращают за него деньги. У нас с представителями интернет-магазина Wildberries налажен контакт через WhatsApp-группу. Мы отправляем им жалобы потребителей и просим их рассмотреть. Многие вопросы решаются, но, к сожалению, не все.

Потребители тратят много времени и нервов на борьбу за свои права, по­этому зачастую просят, чтобы госорган наказал рублем нерадивый интернет-магазин. В случае с казахстанскими торговыми площадками это возможно. А вот оштрафовать Wildberries и другие иностранные маркетплейсы пока не представляется возможным.

– Дело в том, что интернет-магазин Wildberries зарегистрирован на территории Российской Федерации. Поэтому мы в Казахстане не имеем возможнос­ти ни привлечь его к административной ответственности, ни подать иск в суд, – комментирует представитель департамента торговли и защиты прав потребителей. – Наш комитет занимается этой проблемой. Но пока ни мы, ни кто-либо из жителей Карагандинской области не судились с российским интернет-магазином из-за нарушения прав потребителей.

Приструнить отечественный интернет-магазин куда проще. Однако они, чаще всего, чтут законодательство. Хотя изредка в карагандинский департамент торговли и защиты прав потребителей все же поступают жалобы на некачественный товар, приобретенный в Каспи-магазине. С их разбирательством тоже возникают трудности.

– Проблема в том, что Каспи-приложение – всего лишь электронная площадка, где продавцы размещают свои объявления, – объясняет Асель Сахарие­ва. – Поэтому при поступлении жалоб нам необходимо проверять непосредственно продавцов. А они далеко не всегда оказываются добросовестными. Бывает, что в объявлении не указывают свой адрес и телефон. Встречаются случаи мошенничества. Поэтому далеко не всегда получается защитить права потребителей.

…Что касается моего робота-пылесо­са, то мне ничего не осталось, кроме как нести его в «последний путь» к мастеру по ремонту бытовой техники. «Это брак!» – заявил он, выслушав мой рассказ о «скоропостижной гибели» домашнего помощника.

Вскрыв прибор, мастер обнаружил, что сгорела материнская плата, по­этому ее нужно покупать и менять на новую. Это обойдется мне почти в ту же сумму, которую я уже подарила интернет-магазину.

Ремонтировать пылесос я не стала, решила купить новый. Но теперь уже в обычном магазине, где прибор можно осмотреть, включить, проверить и, что самое важное, – получить на него гарантийный талон. К сожалению, мы еще не доросли до цивилизованной интернет-торговли.