Браконьеры орудовали в течение нескольких лет на Шардаринском водохранилище
Жанат Тукпиев
В Туркестанской области задержана преступная группа браконьеров из 10 человек, которая в течение многих лет промышляла незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище. Об этом на брифинге в Департамента полиции региона сообщил заместитель начальника ДП Курманбек Сахов , передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В начале апреля текущего года в Департамент полиции Туркестанской области поступило заявление о том, что неизвестные лица занимаются незаконной ловлей рыбы на территории водохранилища Шардары. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". В ДП создали специальную оперативную группу, нацеленную на раскрытие и задержание неизвестных", – сказал Сахов.
По его словам, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции областного департамента вышли на след преступной группы, которая занималась незаконной ловлей рыбы.
"В начале июня полицейскими была задержана группа лиц в количестве 10 человек, 3 из которых женщины. Все они жители Туркестанской области и Шымкента в возрасте от 20 до 53 лет. В качестве вещественных доказательств у них изъяты рыболовные снасти (электроудочка, сети, металлические крючки), 13 моторных и резиновых лодок, 389 патронов 12 калибра, более полутора тонны свежей рыбы и 425 килограмм копченой рыбы", – перечислил заместитель начальника ДП области.
Сахов добавил, что нанесенный материальный ущерб составляет более 8 миллионов тенге.
"В качестве подозреваемых взяты под стражу 3 человека и 7 находятся под подпиской о невыезде. Преступная группа орудовала на Шардаринском водохранилище в течение нескольких лет. Не исключаем того факта, что в действиях браконьеров отслеживается организованный характер", – подчеркнул полицейский.
В заключение Сахов пояснил, что все роли участников преступной группы были четко распределены между собой.
"Рыбаки, незаконно вылавливали рыбу, затем сбывали скупщикам. Те, в свою очередь, реализовывали на рынках Шымкента. Также установлено, что скупщики рыбы снабжали рыбаков материально. Среди подозреваемых лиц есть две семейные пары", – заключил он.