Брат Ильи Ильина осужден за взятку – Антикор

Ряд должностных лиц в сфере спорта осуждены за дачу взятки проверяющему, сообщает Kazpravda.kz.

"В Кызылординской области вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя областного управления физической культуры и спорта Оспанова, которому назначено наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов тенге", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Этим же приговором к различным штрафам от 10 до 20 миллионов тенге осуждены 5 директоров областных специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва - Джумабаев, Ильин, Акбергенов, Сексембаев и Кикбаев.

"Все вышеуказанные лица признаны виновными в покушении на дачу взятки проверяющему лицу в размере 6,5 миллиона тенге за вынесение положительного решения по проводимому анализу деятельности спортивных школ области", - говорится в сообщении.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в Антикоррупционной службе.