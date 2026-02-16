Власти Британии намерены сделать это уже летом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В соответствии с полномочиями, объявленными премьер-министром [Киром Стармером] в рамках усилий по стабилизации своего положения, детям может быть запрещен доступ к социальным сетям уже в этом году», — сообщил The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным газеты, ограничения могут вступить в силу летом после завершения общественных консультаций. Планируется, что меры затронут не только соцсети, но и доступ к чат-ботам.

Кроме того, кабинет министров намерен обязать интернет-платформы установить лимиты на время, которое несовершеннолетние проводят в сервисах с функцией бесконечной прокрутки контента.

По информации газеты, правительство приступит к срочной работе по корректировке «Закона о безопасности в интернете». Уточняется, что власти также намерены оперативно устранить правовую лазейку и обязать всех поставщиков чат-ботов соблюдать требования по противодействию незаконному контенту в рамках действующего законодательства.

Ранее власти Австралии и Чехии заявили о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. Также о подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции и Франции.