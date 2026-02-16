Британия запретит соцсети подросткам

Европа
101
Айман Аманжолова
корреспондент

Власти Британии намерены сделать это уже летом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В соответствии с полномочиями, объявленными премьер-министром [Киром Стармером] в рамках усилий по стабилизации своего положения, детям может быть запрещен доступ к социальным сетям уже в этом году», — сообщил The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным газеты, ограничения могут вступить в силу летом после завершения общественных консультаций. Планируется, что меры затронут не только соцсети, но и доступ к чат-ботам.

Кроме того, кабинет министров намерен обязать интернет-платформы установить лимиты на время, которое несовершеннолетние проводят в сервисах с функцией бесконечной прокрутки контента.

По информации газеты, правительство приступит к срочной работе по корректировке «Закона о безопасности в интернете». Уточняется, что власти также намерены оперативно устранить правовую лазейку и обязать всех поставщиков чат-ботов соблюдать требования по противодействию незаконному контенту в рамках действующего законодательства.

Ранее власти Австралии и Чехии заявили о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. Также о подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции и Франции. 

 

#соцсети #подростки #запрет #Британия

Популярное

Все
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Премьеру международного спектакля представили в Астане
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Британия запретит соцсети подросткам
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
О чем поведает Рашид ад-дин?
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

У Триумфальной арки в Париже застрелен мужчина с ножом
Lufthansa отменила рейсы по всей Германии
На Олимпиаде задержали беглого преступника
Берлинский кинофестиваль стартовал в ФРГ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]