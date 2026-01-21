Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open

Теннис
Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут

Фото: пресс-служба НОК РК

10-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг Australian Open – 2026, обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (54-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4, 7:5, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой championat.com

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Бублик выполнил 12 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Мартон Фучович сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 Александр Бублик сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

#Спорт #теннис

