Будет ли Казахстан пересматривать договор аренды Байконура – ответ Минцифры

Международное сотрудничество, Технологии, Россия
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков высказался о повышении стоимости аренды Байконура, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: gov.kz

Журналисты выразили мнение, что договор об аренде Байконура на 50 лет заключался в других экономических и политических условиях, и сегодня эти условия не выгодны для Казахстана. Однако у вице-министра иная точка зрения.

«Почему вы считаете этот договор невыгодным? Дело в том, что космодром представляет собой старт, наследованный еще с советских времен. То есть сами стартовые комплексы созданы для конкретных ракетоносителей. Это означает, что с них могут эксплуатироваться конкретные ракетоносители. Использование других ракетоносителей с этих стартовых комплексов невозможно чисто технически.

Договор заключен в 1994 году и несколько раз продлевался, сейчас продлен до 2050 года. При этом мы не просто продлеваем и выступаем в качестве арендатора, а ведем активную работу по вовлечению в саму деятельность космодрома. Мы начали с определенного момента мониторить экологическое состояние запусков, начали проводить работы, связанные с подготовкой к пуску. Сейчас идет реализация проектов, которые предусматривают вовлечение Казахстана в пусковую деятельность. Наши же специалисты привлекались к осуществлению подготовки к пуску, технических мероприятий. Мы в этом плане во взаимоотношениях углубляемся больше в двустороннее взаимовыгодное сотрудничество», – пояснил Олжабеков.

По его словам, договор является правовым основанием, базой в рамках которого развивается сотрудничество, и если он не пересматривается, это не означает, что сотрудничество не развивается.

«Стоимость аренды Байконура на сегодня составляет 115 млн долларов в год. Соответственно, если говорить про инфляцию, надо учитывать, что оплата у нас идет в долларах, либо даже если в нацвалюте, то по текущему курсу. Поэтому в тенге цена значительно выросла с 1994 года. 115 млн долларов 1994 году и в текущем году – разная сумма», – аргументировал вице-министр.

 

 

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