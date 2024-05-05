Китай запустил зонд к обратной стороне Луны

Технологии, Наука
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В Китае успешно стартовала миссия, которая — впервые в истории освоения космоса — должна привезти на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Фото: AFP

Ракета-носитель с зондом «Чанъэ-6» была запущена с космодрома «Вэньчан» около 17:30 по местному времени (9:30 по Гринвичу, 12:30 МСК).

Основная задача 53-дневной миссии — собрать около двух килограммов лунного реголита и доставить их на Землю для анализа.

Для этого потребуется не только успешно сесть на обратной стороне Луны (что до сих пор представляет технические трудности, особенно в случае посадки вдалеке от лунного экватора), но и успешно стартовать обратно — все с той же стороны, отвернутой от нашей планеты.

По-английски обратную сторону Луны называют темной, хотя это не вполне корректно. Солнечные лучи освещают ее ничуть не меньше «лицевой», просто из-за особенностей лунного вращения сторона эта всегда отвернута от Земли, оставаясь невидимой.

Проведенные исследования указывают на то, что с обратной стороны поверхность нашего спутника покрыта более древним и более толстым слоем коры, испещренным тысячами кратеров — в отличие от «лицевой» стороны, значительная часть поверхности которой была в древности залита лавой.

Как и американская программа «Артемида», китайский зонд назван в честь богини Луны, одной из самых популярных фигур в китайской мифологии.

По плану он должен совершить посадку у Южного полюса в огромном кратере (почти 2500 км в поперечнике), глубина которого достигает 8 км.

Там аппарат займется сбором камней и лунного грунта, а также проведением экспериментов.

Именно поэтому ученые надеются, что собранный там грунт поможет пролить свет на историю происхождения нашего спутника.

По словам замглавы Китайского центра исследования Луны и космической техники Гэ Пина, в случае успеха «Чанъэ-6» станет первой в истории космической миссией, доставившей на Землю образцы реголита со скрытой от глаз обратной стороны Луны.

Пять лет назад Китай стал первой страной, успешно посадившей на обратной стороне нашего спутника луноход.

Предыдущая миссия «Чанъэ-5» успешно вернулась на Землю в декабре 2020 года, доставив новейшие образцы лунного грунта.

Нынешний запуск — первый из трех беспилотных полетов к Луне, запланированных Пекином в текущем десятилетии.

К 2030 году Китай намерен высадить на Луне своих первых астронавтов, параллельно запустив еще две миссии, аналогичные нынешней, для сбора образцов грунта с Марса и Юпитера.

Для этого следующий аппарат «Чанъэ-7» займется поиском воды на южном полюсе нашего спутника, а «Чанъэ-8» должна разведать технические возможности постройки на Луне постоянной базы.

Строительство Международной лунной исследовательской станции (ILRS) планируется вести совместно с партнерами из России. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан с «Роскосмосом» несколько лет назад, однако никаких конкретных планов объявлено не было.

#космос #Луна #исследования

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