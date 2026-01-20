В презентации социально значимого объекта приняли участие аким области Нурлыбек ­Налибаев, депутаты Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, Казыбек Иса, главный директор по производству АО «НАК «Казатомпром» Куаныш Омарбеков.

Поздравляя сельчан с открытием нового объекта, глава региона отметил важность развития детского и массового спорта в облас­ти. По его словам, инициативы Президента по укреплению потенциала регио­нов, повышению качества жизни населения и вовлечению граждан в политико-экономические процессы страны имеют стратегическое значение. В регионе создаются все условия для занятий кызылординцев массовым и профессиональным спортом. Так, за три последних года в области открыто 23 новых спортивных объекта. А в 2026-м в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в эксплуатацию будут сданы еще четыре спорткомплекса.

Глава региона выразил признательность подрядчикам, выполнившим свою работу качественно и в срок.