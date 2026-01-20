Будущие чемпионы растут на селе Спорт 20 января 2026 г. 6:45 10 Асет Жайлаубай В ауле Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области распахнул двери современный спортивный физкультурно-оздоровительный комплекс, возведенный по программе «Ауыл – ел бесігі». Фото Багдата Есжанова В презентации социально значимого объекта приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, Казыбек Иса, главный директор по производству АО «НАК «Казатомпром» Куаныш Омарбеков. Поздравляя сельчан с открытием нового объекта, глава региона отметил важность развития детского и массового спорта в области. По его словам, инициативы Президента по укреплению потенциала регионов, повышению качества жизни населения и вовлечению граждан в политико-экономические процессы страны имеют стратегическое значение. В регионе создаются все условия для занятий кызылординцев массовым и профессиональным спортом. Так, за три последних года в области открыто 23 новых спортивных объекта. А в 2026-м в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в эксплуатацию будут сданы еще четыре спорткомплекса. Глава региона выразил признательность подрядчикам, выполнившим свою работу качественно и в срок. #спортивный комплекс #Келинтобе