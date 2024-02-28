Будущие пенсионеры передают рабочие места молодым специалистам в регионах

Они также делятся своим опытом и знаниями
Почти 500 человек трудоустроены в рамках проекта «Контракт поколений» в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz
Наибольшее количество трудоустроенных в рамках проекта отмечается в Актюбинской и Алматинской областях, а также области Жетісу.
Одним из участников проекта стала жительница Жамбылской области Жадыра Муханова.
– В 2022 году я закончила региональный университет по специальности «Психология». Обратившись в центр занятости населения, получила консультацию специалиста и решила принять участие в проекте «Контракт поколений» для приобретения опыта работы и навыков по своей специальности, – поделилась она.
В январе 2023 года Жадыра Муханова по проекту была направлена в таразский колледж «Парасат», где показала себя квалифицированным специалистом. На сегодняшний день она продолжает работу в учебном заведении.
Напомним, участниками проекта могут стать безработные лица не старше 35 лет в течение 3 лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.
Рабочие места по проекту для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими профессии или родственной специальности. Работодатель закрепляет за участниками проекта наставника для передачи профессиональных знаний и опыта работы.
Финансирование проекта осуществляется центром трудовой мобильности на основании представленных работодателем ежемесячных сведений. Размер субсидий в месяц (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам) составляет 30 МРП. Сроки субсидирования заработной платы не более 6 месяцев.