Повысить эффективность исполнительного производства

На площадке СЦК
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Казахстане расширят упрощенный порядок взыскания штрафов и налоговой задолженности, а также усилят защиту прав граждан в исполнительном производстве. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр юстиции Даниель Ваисов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он напомнил, что 24 июня Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства».

– Основная цель закона – повысить эффективность исполнительного производства, усилить защиту прав граждан, повысить ответственность частных судебных исполнителей и усовершенствовать существующие процедуры исполнения, – сказал Даниель Ваисов.

Одним из ключевых нововведений станет расширение автоматического взыскания задолженности. По словам вице-министра, автоматическое взыскание задолженностей успешно себя зарекомендовало. Благодаря этому было сэкономлено более 4 млрд тенге. Теперь порог взыскания увеличивается с 20 до 40 МРП.

Кроме того, судебные исполнители теперь обязаны уведомлять должника о предстоящем выселении не менее чем за десять дней.

– Это даст ему возможность подготовиться и найти временное жилище, – отметил вице-министр.

Если срок предъявления исполнительного документа истек, все меры принудительного исполнения будут отменяться. При этом судебный исполнитель, завершивший производство, сможет снять все ранее наложенные аресты, даже если их применяли другие судебные исполнители.

Законом исключается автоматическое включение в Единый реестр должников граждан, добросовестно исполняющих решения суда о порядке общения с ребенком. Исполнительное производство можно будет приостановить на срок до одного месяца, если стороны решили заключить мировое соглашение.

Отдельные изменения касаются социальных выплат. Алименты будут перечис­ляться только на специальный банковский счет взыскателя, на который запрещено накладывать арест. Кроме того, удержания из государственных пособий для лиц с инвалидностью и ряда других социальных выплат ограничены 25 процентами.

Поправки также направлены на повышение ответственности частных судебных исполнителей. Для них вводится обязательная аттестация, а непрохождение повторной проверки станет основанием для лишения лицензии. Ужесточаются требования к помощникам и стажерам ЧСИ, а органы юстиции получат дополнительные полномочия по контролю за их деятельностью, включая право запрашивать банковские выписки при проведении проверок.

Еще один блок изменений касается совершенствования исполнительного производства. Закон уточняет порядок проведения электронных торгов арестованным имуществом, вводит досудебный порядок обжалования действий судебного исполнителя и предусматривает возможность объявления в розыск руководителя юридического лица, если его местонахождение неизвестно и это препятствует исполнению судебного решения.

Отдельно в Министерстве юстиции рассказали о цифровизации системы.

– На сегодняшний день можно уверенно сказать, что исполнительное производство переведено в цифровой формат. Все ключевые процессы осуществляются через государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства, – отметил Даниель Ваисов.

По его словам, часть исполнительных документов уже исполняется с помощью «Цифрового судебного исполнителя» без участия человека. Через приложение AdiletGov взыскатели и должники могут отслеживать материалы исполнительного производства и направлять обращения в электронном виде.

По данным Минюста, после автоматизации процедуры отмены ограничительных мер количество обращений по вопросам исключения граждан из Единого реестра должников сократилось на 55,7%. Во втором полугодии 2026 года планируется внедрить механизм проактивного контроля исполнительных производств, аналитический модуль «Досье ЧСИ», новые интеграции с банками и государственными информационными системами.

#брифинг #СЦК #Даниель Ваисов

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