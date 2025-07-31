С 2021 по 2023 год бухгалтер Т. незаконно присвоила в общей сложности 9 млн тенге. Используя ЭЦП заведующей детским садом, она перевела себе липовую заработную плату на 2,4 млн тенге. Также с помощью поддельных платежных поручений отправила себе 5,8 млн тенге, своей дочери – 692 тыс., еще 137 тыс. тенге ушли за косметологические услуги на счет ИП. При сдаче налоговой отчетности она указывала только часть сотрудников. Таким образом образовалась задолженность по налогам на 6,6 млн тенге.

В суде вина бухгалтера полностью доказана показаниями свидетелей, экспертизой, банковскими выписками, другими документами. Ущерб частично возмещен, Т. признала вину и раскаялась. С учетом смягчающих обстоятельств и в рамках амнистии к 30-летию Конституции РК ей назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с запретом работать в бухгалтерии. Также суд признал за отделом образования право взыскать с нее причиненный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.