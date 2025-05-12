Редкие кадры с краснокнижным хищником опубликованы в соцсетях Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/qazaqormany/

На территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озёра» в объектив одной из фотоловушек вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесённый в Красную книгу Казахстана.



Этот редкий кадр подтверждает, что медведи продолжают обитать в пределах национального парка, что свидетельствует о стабильности природной среды.

Напомним, в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке была зафиксирована редкая встреча с индийским дикобразом — животным, занесенным в Красную книгу Казахстана.

Также ранее стало известно, что в Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.