Устюртский государственный заповедник продолжает оставаться важным местом обитания для этого редчайшего вида хищников

Фото: https://t.me/qazfwc

По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, в Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы, сообщает Kazpravda.kz

Фотоловушка была установлена в рамках международного проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда.

С 29 октября по 21 декабря 2024 года фотоловушка четырежды зафиксировала переднеазиатского леопарда.

Сегодня эти данные подтверждают, что Устюртский заповедник является важным местом обитания для этого редчайшего вида.

Работа по мониторингу продолжается в рамках государственной программы по охране окружающей среды.

Также ранее стало известно, что в государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам» фотоловушки зафиксировали редких диких животных – туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.