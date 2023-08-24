2 казино "заминировали" в Конаеве

В городе Конаеве полиция установила подозреваемого в ложном сообщении о бомбах в казино, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника департамента полиции Алматинской области Бауржана Аленова.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

24 августа в полицию сообщили о бомбах, якобы заложенных в двух казино в городе Конаеве.

"На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, были оповещены другие специальные службы и эвакуированы 12 посетителей и 240 работников казино. В ходе обыска взрывных устройств и механизмов не обнаружено", – сообщил Аленов.



Факт зарегистрировали в городской полиции по уголовной статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили С. 2007 года рождения.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на объективное, полное и всестороннее исследование инцидента, добавил глава ДП области.

Отметим, что сегодня в Акмолинской области также оцепили казино из-за угрозы взрыва.