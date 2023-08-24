Казино оцепили из-за угрозы взрыва в Акмолинской области

Фото пресс-службы ДП Акмолинской области

В дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступила информация от сотрудника службы безопасности об угрозе взрыва в казино "CashVille". Сотрудники полиции оцепили территорию частного сектора и начали осмотр выезжающего транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.

По данным полиции, эвакуировано 393 человека.

Данный факт зарегистрирован в книгу учета информации. По информации пресс-службы, взрывотехники проводят спецоперацию по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов.

Вместе с тем проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление личности подозреваемого.

Департамент полиции Акмолинской области напомнил, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. В ведомстве горожан просят не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения.