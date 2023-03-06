"Было тяжело видеть реакцию родных погибших под завалами в Турции" – казахстанский спасатель

Международное сотрудничество, Чрезвычайные ситуации
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Диасов Ораз
корреспондент

Казахстанские спасатели поделились воспоминаниями о поисково-спасательной операции в Турции, пострадавшей от разрушительных землетрясений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин торжественно вручил награды и объявил Благодарность президента РК спасателям Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, сотрудникам Центра медицины катастроф, участвовавшим в поисково-спасательных работах в Турции.

Главный спасатель Караганды Нургали Жакиев работал с командой в турецком городе Нурдагы над расчищением завалов 6-этажного дома.

«Мы вытащили живыми троих: мать с дочерью и немого мужчину. И в этом была сложность поиска, он не мог ответить нам. Самое трудное было лазить в завалах. Это монолитный дом, везде торчала арматура, бытовые предметы. Мы их расчищали и дальше лезли в надежде, что там есть живые», – делится воспоминаниями карагандинец.

К сожалению, в городе Газиантепе под завалами 7-этажного дома живых не оказалось, казахстанцы извлекли 25 тел.

Как признался главный спасатель оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Гани Кусаинов, самым трудным в этой операции было видеть реакцию родных при извлечении тел погибших.

«Это самое сложное. А что касается нашей работы, то мы были готовы к работе в сложных условиях – морально и физически. Но, конечно, с таким масштабом разрушений ранее не сталкивались, и поэтому в первые минуты, пока знакомились с объектом и районом, было немного трудно. Но когда нам поставили задачу и определили объект, мы начали работать, и места эмоциям не осталось. Потому что время было против нас и тех, кто находился под завалами, дорога была каждая минута», – рассказывает акмолинский спасатель.

Ему врезались в память сплоченность и сила духа турецкого народа перед лицом огромной трагедии.

«Встретили нас хорошо. Местные спасатели сначала к нам присматривались настороженно, но потом, когда увидели нашу работу, то уже понимали друг друга с полуслова, сработались, и они остались довольны нашей работой, что вдвойне приятно», – с удовлетворением отметил собеседник.

Напомним, Казахстан направил в Турцию почти 100 своих спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 

В ходе поисково-спасательных работ в трех регионах Турции подразделениям МЧС Казахстана удалось спасти 7 человек. Также они извлекли из-под завалов 88 тел погибших, в том числе 10 детей.

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