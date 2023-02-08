Вторая группа казахстанских спасателей готовится к вылету в Турцию

Фото пресс-службы МЧС РК

Еще один борт со спасателями МЧС Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В составе второго эшелона – 60 человек личного состава, среди которых спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты.

На вооружении у сил быстрого реагирования МЧС порядка 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования, и более 160 видов медикаментов.

По согласованию с центральным штабом по ликвидации последствий землетрясения, вторая группа МЧС Казахстана присоединится к поисково-спасательным работам в городе Газиантеп. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

Инструктаж для спасателей перед отправкой провел министр по ЧС Юрий Ильин, который отметил, что на спасателей возложены как ответственные задачи по поиску и спасению людей, так и надежды со стороны граждан Турции на возможность как можно скорее справиться с последствиями землетрясения, пожелал спасателям благополучно вернуться к родным и близким.

Направленные в Турцию казахстанские спасатели представлены опытными профессионалами, имеющими практические навыки оперативного участия в спасении граждан и ликвидации различных видов ЧС, отметили в министерстве.